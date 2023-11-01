Певица Нина Шацкая рассказала, почему брак с Павлом Гусевым принес в ее жизнь сложности

Певица Нина Шацкая призналась, что ее брак с главным редактором «Московского комсомольца» Павлом Гусевым вызывает у людей зависть. Об этом она рассказала в интервью с WomanHit.

По ее словам, в ее жизни начались сложности из-за этого.

«С Павлом у нас договоренность: если я хочу заниматься своей профессией, то ей занимаюсь я, а не он. Он не мой продюсер, а людям кажется, будто это он двигает мою карьеру», — отметила артистка.

Она добавила, что болезненно воспринимает эту ситуацию. Шацкая подчеркнула, что была уже состоявшейся артисткой к моменту знакомства с супругом.

«То, что муж главный редактор «Московского комсомольца» и общественный деятель, дает определенный статус, и многие воспринимают наш брак с этой точки зрения. Для меня же семья — это в первую очередь эмоциональная, душевная близость», — добавила певица.

Телеведущая, певица Ольга Орлова до этого призналась в личном блоге, что запретила сыну устраивать поздние «тусовки». По словам звезды, она не может контролировать взрослого человека, но надеется на его благоразумие.

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