Раскрыт райдер певицы Zivert

Певица Zivert поделилась в беседе с РИА Новости требованиями, которые она установила в своем райдере.

«Он, как мне кажется, очень скромный и базовый. Не могу обойтись в гримерке без зеркала в пол, потому что во время выступлений я часто переодеваюсь. С точки зрения продуктов — ничего сверхъестественного. Вода без газа, чай с лимоном и медом, натуральный черный шоколад и фрукты. Ну и еда для моих музыкантов», — призналась исполнительница.

По словам Zivert, она и ее команда очень требовательно относятся к техническому райдеру — важно, чтобы на площадке был хороший звук и свет. Певица также добавила, что не считает себя звездой.

«Звезды на небе, а мы — музыканты», — отметила она.

Недавно Zivert призналась, что снимает напряжение во время прогулки с собакой в лесу. При этом наиболее оптимальным способом восстановить силы и дух после работы для нее является отпуск. Тем не менее, певица считает, что физические нагрузки также позволяют поддерживать себя в тонусе.

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