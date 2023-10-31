Муж Вики Цыгановой заявил, что он против секты, но за «Триединую Русь»

Волгоградская епархия РПЦ предупредила жителей региона о появлении секты «Русская православная церковь – Царская империя», призывающей создать государство «Триединая Русь». Обсуждавший во время интервью с Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) идею «Триединой Руси» продюсер Вадим Цыганов заявил «Газете.Ru», что к появившейся секте он не имеет отношения. Саму идею о создании «Триединой Руси» он назвал хорошей.

«Настоящая история Триединой Руси идет из глубины, до 1917 года мы были Триединой Русью, но только не святой. У нас сейчас желание возобновить эти границы и сделать святой. Нет, неизвестно (об организации. – «Газета.Ru»). Нет (отношения к ней не имеем. – «Газета.Ru»), мы против секты, но идея хорошая — соединить наше пространство. Мы единый народ: украинцы, белорусы — даже названия Белая Россия и Малороссия во все времена были. Промыли мозги новому поколению, что это не так. А Киев – мать городов русских. Слушайте, все это звучит еще давно, но отказываться от корней, от предков – глупость. За 30 лет промыть мозги, и мы другие. Мы единый народ. Мы триедины. Уже говорим об этом – значит, хорошо. Значит, люди задумываются», — сказал он.

В пресс-службе Волгоградской епархии накануне заявили, что члены движения «Русская православная церковь – Царская империя» расклеивают объявления на православных храмах и хотят найти новых членов для создания государства «Триединая Русь». В РПЦ утверждают, что лидеры «тоталитарной секты» — четырежды судимый «патриарх-царь-пророк Илья» и «митрополит всея Руси и пророк Енох».

26 октября октября на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. Беседа длилась более трех часов, Цыгановы пообщались с Дудем о православии, мировом правительстве, патриотизме и своем положительном отношении к военной спецоперации на Украине. После интервью Вика Цыганова заявила изданию «Подъем», что использовала интервью как возможность рассказать о «Триединой Святой Руси».

Ранее Вадим Цыганов объяснил слова жены об участии нейросети в интервью.