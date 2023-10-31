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Сергей Лукьяненко написал сценарий для фильма про космонавтов в симуляции «Смешариков»

«Смешарики» выпустят фантастический фильм про космос, симуляцию и будущее

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Студия Анимации «Петербург»

Киностудия «Смешарики» работает над своим первым игровым фильмом по мультипликационной франшизе. Сценарий к проекту написал фантаст Сергей Лукьяненко, пишет ТАСС.

«Этот фильм рассказывает о будущем, когда на земной орбите терпит бедствие корабль, на котором команда, в составе которой целая семья, и все они находятся в анабиозом сне. Мы видим классический сюжет «Смешариков» и постепенно начинаем понимать, что это не мультфильм, а симуляция», — рассказал продюсер комедии Илья Попов.

По сюжету фильма «Космическая экскурсия» Крош и Ежик попадают в видеоигру при помощи странного прибора. В рамках игры они становятся двумя мальчиками, которые терпят бедствие на космическом корабле. Главным героям все вокруг кажется очень знакомым, поэтому им предстоит не только выбраться с корабля, но и разобраться в чем дело. Бюджет картины составит 408 млн рублей, релиз запланирован на 2026 год.

Ранее Любимова заявила об интересе к этническому кино на фоне скандала с фильмом «Айта».

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