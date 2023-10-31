Робби Уильямс использовал препарат для диабетиков, чтобы скинуть вес в два раза

Британский музыкант Робби Уильямс в интервью журналу The Times признался, что похудел вдвое благодаря препарату для диабетиков.

«Это было нужно с медицинской точки зрения. У меня диагностировали отвращение к себе второго типа», — высказался Уильямс.

По словам певца, он испытывал серьезные психологические проблемы из-за набранного веса. Тогда медики прописали ему препарат для диабетиков, который по своему действию напоминает Оземпик и сильно снижает аппетит. Уильямс назвал свое внезапное и резкое похудение «рождественским чудом» и заверил, что лишний вес сводил его с ума.

В июле Уильямс признался, что часто страдает от ненависти к себе из-за психического расстройства — дисморфии, которое проявляется в излишне критичном отношении к своей внешности. Он пожаловался, что может написать целую книгу о ненависти к себе и «уродстве чувствовать себя уродливым». По словам музыканта, он чересчур критично относится к своему весу. При этом даже когда музыкант доволен своей фигурой, он критикует себя за то, что выглядит слишком старым.

Ранее Zivert объяснила, почему записала новый альбом не в России.