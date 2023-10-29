Эмигрировавший внук Пугачевой закричал от страха в США

Внук певицы Аллы Пугачевой и музыкант Никита Пресняков признался, что побывал в американском Доме ужасов накануне Хэллоуина, где пару раз закричал от страха. Об этом сообщает kp.ru.

По словам Преснякова, он заранее знал сценарий шоу, однако это не спасло его — несколько раз молодой человек сильно испугался и закричал.

До этого внук Примадонны заявлял, что, будучи в эмиграции, у него развилась паранойя. Впервые с паникой музыкант столкнулся на парковке: Пресняков решил, что его преследуют и собираются взорвать автомобиль.

«Я запараноил, сел со стороны соседней двери, резко дернул водительскую дверь, уточка улетела, и я удрал», — вспомнил он.

Вместе со своей женой Анной Красновой Пресняков переехал в США более года назад. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Как отмечало kp.ru, несмотря на то, что у Преснякова была своя музыкальная группа в Москве, ему сейчас не удается развивать собственные проекты, отмечает издание.

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