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Стало известно, откуда идут корни у экс-солиста «Ласковый май» Шатунова

Краевед Шаранов: корни Шатунова берут начало в Зилаирском районе Башкортостана

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава Зилаирского района республики Башкортостан Борис Мелкоедов заявил со ссылкой на исследование краеведа Геннадия Шаранова, что корни певца Юрия Шатунова берут начало в его муниципалитете. Об этом сообщает mk.ru.

«На самом деле, у Юрия Шатунова душевные песни, которые никого не оставляют равнодушными и дарят особую теплоту. Не зря одно из значений Зилаир означает теплая песня. Здесь рождаются таланты, и музыка звучит по-особому», — заявил он.

Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов родился в городе Кумертау Башкирской АССР. В 11 лет певец попал в школу-интернат, куда его отдала мама из-за своей болезни. Когда родительницы не стало, то опеку над мальчиком взяла его тетя, однако с ней мальчик прожил всего год. Позднее Шатунов познакомился с директором детдома в поселке Акбулак Оренбургской области Валентиной Тазекеновой. По итогу она забрала мальчика с собой.

17 октября прошел трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» в Crocus City Hall в Москве. Он посвящен солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов.

Ранее вдова Шатунова высказалась о романе с немецким манекенщиком.

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