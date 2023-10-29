Русский голос Чендлера из «Друзей» о смерти Мэттью Перри: прекрасный артист, талантливый человек

Американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале «Друзья», мог бы сделать еще много интересного в своей профессии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил российский киноактер и режиссер Сергей Быстрицкий, озвучивший Чендлера Бинга в «Друзьях». По его словам, работать с персонажем, созданным талантливым Мэттью Перри, было очень интересно.

«Очень жалко, прекрасный артист был, который очень много интересного сделал в нашей профессии и мог бы еще сделать. Я очень сожалею, что это случилось. Конечно, это все было удивительно интересно. Все это давалось непросто, работали, старались. Было очень интересно работать с персонажем, которого сделал талантливый человек», — сказал он.

О смерти 54-летнего Мэттью Перри 29 октября сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что актер был найден в субботу, 28 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, актер мог утонуть, его нашли в джакузи, в доме не обнаружили наркотических веществ или следов насильственной смерти.

Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. TMZ подчеркивает, что персонаж Перри был любимцем фанатов. Он снимался в сериалах «Хорошая жена», «Клиника», фильмах «Девять ярдов», «Папе снова 17». Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал «Друзья») и однажды вручили.

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