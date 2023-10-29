Гоша Куценко о постельных сценах в кино: «Поддушиваю и немного возбуждаюсь»

Актер Гоша Куценко признался, что перенес некоторые привычки из реальной жизни в кино, поэтому во время постельных сцен поддушивает своих партнерш по кадру. Его слова передает «СтарХит».

«Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, но и немного возбуждаюсь в постельной сцене», — пояснил артист.

Об этом Куценко рассказал в ответ на слова актрисы Марины Доможировой, с которой снимался в дуэте в сериале «Скорая помощь». Она призналась, что во время съемок поцелуя Куценко стал ее поддушивать.

«Не знаю, есть ли это в фильмах с другими партнершами, на самом деле, это закономерность. Гоша делал это периодически, может это какой-то фетиш», — рассказала она.

Куценко добавил, что его супруга, актриса и бывшая модель Ирина Скриниченко, не ревнует его к коллегам, так как сама снималась в подобных сценах. Актер подчеркнул, что самая «крутая постельная сцена» была именно у Скриниченко.

«С Цыгановым это было. Так что у меня руки развязаны», — заявил он.

Недавно Куценко заявил, что секрет постоянных отношений — в расставаниях.

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