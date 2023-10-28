Умерла актриса Дарья Пешкова

Актриса Театра им. Евгения Вахтангова, внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

В сообщении отмечается, что Пешкова была старейшей актрисой Театра имени Вахтангова. Как указала собеседница ТАСС, о дате и месте прощания с артисткой будет объявлено позднее.

Дарья Пешкова родилась 12 октября 1927 года. В 1949 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина и попала в труппу Театра им. Евгения Вахтангова. Там она сыграла порядка полсотни ролей. Ее последние роли были в постановках «Люди как люди» по пьесе М. Горького «Зыковы», «Последние луны» и «Пристань».

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