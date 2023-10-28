Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иеромонах Фотий опроверг информацию об отмене концерта в Челябинске

Концерт иеромонаха Фотия в Челябинске перенесли из-за форс-мажора

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий опроверг «Газете.Ru» информацию об отмене его концерта в Челябинске, который должен был состояться 7 декабря. Исполнитель уточнил, что мероприятие перенесли на другую дату в связи с тем, что площадка будет занята для других мероприятий.

«Концерт не отменен, а будет перенесен на другую дату, в связи с форс-мажорным обстоятельством в городе Челябинске — концертная площадка будет занята для других мероприятий, поэтому мы с организаторами были вынуждены изменить график выступлений», — сказал он.

В субботу издание Ura.ru со ссылкой на сайт городских зрелищных касс сообщило о том, что концерт православного иеромонаха Фотия, победителя проекта «Голос» отменили в Челябинске. Мероприятие должно было состояться 7 декабря в ДК Железнодорожников. Владельцы билетной площадки принесли зрителям извинения за причиненные неудобства.

Накануне концерт исполнителя XOLIDAYBOY (настоящее имя Иван Минаев) в клубе «Заварка» в Москве 27 октября отменили и перенесли на неопределенное время за девять часов до начала концерта.

Также XOLIDAYBOY должен был выступать 27 октября на фестивале «Новое Радио ДВИЖ» в фудмолле «Три вокзала. Депо». Это выступление также не состоялось.

Ранее певица Валерия заявила, что только во время гастролей принадлежит самой себе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий