Иеромонах Фотий опроверг информацию об отмене концерта в Челябинске

Победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий опроверг «Газете.Ru» информацию об отмене его концерта в Челябинске, который должен был состояться 7 декабря. Исполнитель уточнил, что мероприятие перенесли на другую дату в связи с тем, что площадка будет занята для других мероприятий.

«Концерт не отменен, а будет перенесен на другую дату, в связи с форс-мажорным обстоятельством в городе Челябинске — концертная площадка будет занята для других мероприятий, поэтому мы с организаторами были вынуждены изменить график выступлений», — сказал он.

В субботу издание Ura.ru со ссылкой на сайт городских зрелищных касс сообщило о том, что концерт православного иеромонаха Фотия, победителя проекта «Голос» отменили в Челябинске. Мероприятие должно было состояться 7 декабря в ДК Железнодорожников. Владельцы билетной площадки принесли зрителям извинения за причиненные неудобства.

Накануне концерт исполнителя XOLIDAYBOY (настоящее имя Иван Минаев) в клубе «Заварка» в Москве 27 октября отменили и перенесли на неопределенное время за девять часов до начала концерта.

Также XOLIDAYBOY должен был выступать 27 октября на фестивале «Новое Радио ДВИЖ» в фудмолле «Три вокзала. Депо». Это выступление также не состоялось.

Ранее певица Валерия заявила, что только во время гастролей принадлежит самой себе.