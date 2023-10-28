Пирамиду Лувра облили оранжевой краской

В Париже стеклянную пирамиду Лувра, которая служит главным входом в музей, облили оранжевой краской. Об этом сообщает издание Disclose на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Несколько десятков экоактивистов движения «Последнее обновление» (Derniere Renovation) забросали купол пирамиды шарами с краской, а один взобрался на пирамиду и стал поливать ее краской из бутылки.

Нарушители требовали от французских властей активных действий в отношении защиты окружающей среды.

Позже их задержала охрана и увезли полицейские.

Накнуне активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевый крахмал на скелет огромного динозавра в музее естественной истории в Лондоне.

Вслед за этим, участники экодвижения развернули баннер с призывом остановить добычу нефти ради здоровья населения. С аналогичными требованиями они обращались к британскому правительству, отмечается в сообщении. Этих активистов также задержали.

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