Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Татьяна Буланова рассказала о волнении перед концертами

Певица Буланова рассказала, что всегда волнуется перед выступлениями

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская певица Татьяна Буланова рассказала «Газете.Ru», что в начале карьеры у нее возникал страх перед выступлениями на сцене, который со временем прошел.

«Возникал страх, конечно. Сейчас страха нет, но есть волнение всегда! И это не зависит от размера зала и количества зрителей в нем», — сказала она.

17 октября Татьяна Буланова выступила на трибьют-концерте, посвященном экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. Незадолго до мероприятия продюсер Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые собирались выступить на концерте. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Разин заявил, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом. Позже Буланова заявила, что готова участвовать в мероприятии, несмотря на заявления и проклятия Разина. В беседе с журналистами артистка также предложила усилить меры безопасности на концерте.

Ранее певец Витас рассказал, как восстановить голос за один день.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий