Татьяна Буланова рассказала о волнении перед концертами

Российская певица Татьяна Буланова рассказала «Газете.Ru», что в начале карьеры у нее возникал страх перед выступлениями на сцене, который со временем прошел.

«Возникал страх, конечно. Сейчас страха нет, но есть волнение всегда! И это не зависит от размера зала и количества зрителей в нем», — сказала она.

17 октября Татьяна Буланова выступила на трибьют-концерте, посвященном экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. Незадолго до мероприятия продюсер Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые собирались выступить на концерте. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Разин заявил, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом. Позже Буланова заявила, что готова участвовать в мероприятии, несмотря на заявления и проклятия Разина. В беседе с журналистами артистка также предложила усилить меры безопасности на концерте.

Ранее певец Витас рассказал, как восстановить голос за один день.