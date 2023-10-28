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Гран-при «Послания к человеку» получил сомалийский режиссер

В Петербурге фильм режиссера Мо Хараве из Сомали получил «Золотого кентавра»

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«Послание к человеку»/Message to Man/VK

Гран-при 33-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку» «Золотой Кентавр» получил короткометражный фильм сомалийского режиссера Мо Хараве «А родители придут со мной повидаться?». Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге.

По сюжету картины «А родители придут со мной повидаться?» приговоренный к высшей мере наказания человек проживает свой последний день.

Спецпризы международного конкурса и денежные премии также получили полнометражный документальный фильм «Сумерки» россиянина Владимира Эйснера, полнометражный документальный фильм «Осколки неба» Аднане Барака из Марокко и колумбийско-французский короткометражный анимационный фильм «Сука» Карлы Мело Гамперт.

В национальном конкурсе документальных фильмов наградили картины «Предлагаемые обстоятельства» Никиты Ефимова, фильм «Циркус» Яны Рейнсон, фильм «Ленечка» Ренаты Джало, картину «Мама Америка» Анны Швейгольц.

В конкурсе экспериментальных фильмов In Silico лауреатами стали »Шанхай весной» китайского режиссера Сюнь Сюня, «Экран» китайского режиссера Цай Цайбэя, «Полевые цветы» хорватского режиссера Карлы Црнчевич.

Работы, победившие в фестивале, можно будет увидеть 28 октября в Доме кино.

Накануне режиссер «Айты» Степан Бурнашев посетовал, что европейские кинофестивали стали суровы к россиянам.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о волнении перед концертами.

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