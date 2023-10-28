Гран-при «Послания к человеку» получил сомалийский режиссер

Гран-при 33-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку» «Золотой Кентавр» получил короткометражный фильм сомалийского режиссера Мо Хараве «А родители придут со мной повидаться?». Об этом сообщает ТАСС.
Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге.
По сюжету картины «А родители придут со мной повидаться?» приговоренный к высшей мере наказания человек проживает свой последний день.
Спецпризы международного конкурса и денежные премии также получили полнометражный документальный фильм «Сумерки» россиянина Владимира Эйснера, полнометражный документальный фильм «Осколки неба» Аднане Барака из Марокко и колумбийско-французский короткометражный анимационный фильм «Сука» Карлы Мело Гамперт.
В национальном конкурсе документальных фильмов наградили картины «Предлагаемые обстоятельства» Никиты Ефимова, фильм «Циркус» Яны Рейнсон, фильм «Ленечка» Ренаты Джало, картину «Мама Америка» Анны Швейгольц.
В конкурсе экспериментальных фильмов In Silico лауреатами стали »Шанхай весной» китайского режиссера Сюнь Сюня, «Экран» китайского режиссера Цай Цайбэя, «Полевые цветы» хорватского режиссера Карлы Црнчевич.
Работы, победившие в фестивале, можно будет увидеть 28 октября в Доме кино.
Накануне режиссер «Айты» Степан Бурнашев посетовал, что европейские кинофестивали стали суровы к россиянам.
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