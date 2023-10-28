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Лариса Гузеева оправдалась за рекомендацию париков: «Загнобили»

Телеведущая Лариса Гузеева опровергла, что носит парики из-за облысения

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_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее «загнобили» за рекомендацию париков.

По словам Гузеевой, некоторые подумали, что она показывает в социальных сетях ролики с накладными волосами, потому что облысела. Звезда опровергла, что у нее есть с этим проблемы. Она попросила своего визажиста подергать ее за волосы, чтобы убедиться в том, что они настоящие.

В 1984-м Гузеева окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После выпуска актриса начала сниматься в кино. Она получила первую известность после роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме «Жестокий романс». В 2008-м артистка стала ведущей программы «Давай поженимся!».

В октябре Гузеева рассказала, что ее часто обвиняют в «деревенском» происхождении. Актриса не стесняется того, что родом из деревни. Более того, она гордится этим. Артистку восхищает красота своей родины и продукты, выращенные на грядках. Она родилась в поселке Буртинский Беляевского района Оренбургской области.

Ранее Бородина высмеяла Собчак через неделю после извинений.

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