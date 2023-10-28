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Автор «Императрицы» Игорь Николаев оценил кавер Чеботиной

Певец Игорь Николаев заявил, что ему понравился кавер Чеботиной на «Императрицу»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкант Игорь Николаев признался, что ему понравился кавер певицы Люси Чеботиной на композицию «Императрица». Об этом сообщает thevoicemag.ru.

Николаев является автором текста и музыки к оригинальному произведению. Композицию спела Ирина Аллегрова. По словам музыканта, в исполнении Чеботиной песня вышла менее драматичной. Он считает, что в новой версии «больше драйва».

«Ну а переделывать мелодию известной песни — это сейчас такой тренд, без этого, видимо, никак! То есть, песня по мотивам песни, хотя, повторяю, мне нравится и трек, и видео, и аранжировка, и Люся, и Юля (актриса Юлия Пересильд исполнила главную роль в клипе Чеботиной – «Газета.Ru»)! Думаю, Ирина Александровна тоже благосклонно отнесется!» — заявил Николавев.

В октябре Чеботина выпустила кавер на песню Аллегровой «Императрица». Критик Сергей Соседов заявил, что композиция звезды не имеет никакого отношения к первоисточнику.

Соседов назвал «безобразием» кавер Чеботиной. По его мнению, в исполнении артистки песня получилась не про императрицу, а про девушку, у которой болит голова и ей надо сходить в аптеку за лекарством.

Ранее Чеботина сравнила себя с Аллегровой.

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