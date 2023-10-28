Пригожин о перезапуске «Фабрики звезд»: «Отличная история»

Продюсер Иосиф Пригожин позитивно оценил в беседе с teleprogramma.pro перезапуск программы «Фабрика звезд».

Пригожин заявил, что за 20 лет сменилось поколение, поэтому люди постарше могут прийти к молодежи в качестве наставников. Он назвал подобное развитие «отличной историей». «Новая Фабрика звезд» будет выходить на ТНТ. Продюсер считает это логичным, так как ТНТ — развлекательный канал.

«На мой взгляд, это попадание в десятку. Уверен, что шоу на канале приживется и зайдет зрителям», — поделился продюсер.

Пригожин отметил, что благодаря оригинальному проекту многие артисты стали звездами. В их числе Стас Пьеха, Юлиана Караулова, Полина Гагарина, Наталья Подольская.

«Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале с 13 октября 2002-го по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011-го по 6 июля 2012 года.

В апреле 2023 года состоялся юбилейный концерт шоу «Фабрика звезд». Артисты отмечали 20-летие проекта. На нем выступили Ирина Дубцова, Доминик Джокер, Наталья Подольская, Зара, Дмитрий Колдун, группа «Тутси», Согдиана, Прохор Шаляпин, Света Светикова, Юля Михальчик, Михаил Гребенщиков, Юля Паршута, Виктория Дайнеко, Антон Зацепин, Роман Архипов, Соня Кузьмина, Никита Малинин.

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