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«Как сурикаты перед коброй»: Мартиросян устроил перепалку на шоу «Ярче звезд»

Шоумен Мартиросян обвинил певца Чумакова в давлении на жюри шоу «Ярче звезд»

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ТНТ

Шоумен, ведущий шоу «Ярче звезд» Гарик Мартиросян устроил скандал с жюри в новом выпуске проекта, который выйдет в эфир телеканала ТНТ 28 октября. Об этом сообщает «Газете.ru» пресс-служба ТНТ.

В выпуске сами члены жюри перевоплотятся в группу «А-Студио» и исполнят хит «Улетаю». Следом за ними на сцену выйдут участники, которые представят четыре перевоплощения: в Диму Билана, Анну Асти, Эми Уайнхаус и сэра Элтона Джона.

После выступления очередной тройки произошла перепалка между Гариком Мартиросяном и членом жюри певцом Алексеем Чумаковым, который сказал, что никто из участников не был похож на того артиста, чей образ был представлен на сцене.

«Если вы, приглашая членов жюри, хотите услышать мнение членов жюри, то мое личное мнение — все это было вообще не похоже!» — сказал Чумаков.

Мартиросян попросил Чумакова не давить на других членов жюри.

«Ты обращаешься к ним, говоришь, что это вообще не похоже, а они сидят как сурикаты перед коброй и боятся, чтобы ты их не съел», — сказал Мартиросян.

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