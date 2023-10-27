На выступления артистов из Забайкалья в Москве потратят 18 млн рублей

Минкультуры Забайкальского края Ирина Левкович сообщила, что регион выделил 18 млн рублей из бюджета на концерт в Большом зале Кремлевского дворца и на выставке «Россия» на ВДНХ. Ее слова передает Chita.ru.

«Бюджетная смета — 18 180 000 рублей. Порядка 13 000 000 из этих денег — перелеты, проживание, питание артистов, трансфер, который повезет отсюда костюмы, декорации, монтаж, демонтаж. <... > Я даже не знаю, как это мы сэкономили. Как-то так получилось», — заявила она.

Выступление в Кремлевском дворце пройдет 13 ноября и будет посвящено 370-летию российской государственности в Забайкальском крае. Всего Забайкалье представят 330 человек, самому маленькому участнику концерта — шесть лет.

14 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве прошел концерт SHAMAN. Выступление задержалось на 25 минут. Причины произошедшего не раскрываются. На сцене прозвучали песни «Мы» и «Исповедь». Кроме того, SHAMAN вместе с танцорами в костюмах цвета хаки исполнил композицию «Да».

Музыкант получил травму на выступлении. Это произошло во время песни «Танцы на стеклах», когда он шел по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах.

Ранее сообщалось, что россиян призвали не праздновать Хеллоуин.