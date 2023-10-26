В ноябре выйдет последняя песня The Beatles с вокалом Джона Леннона

Группа The Beatles выпустит 2 ноября песню «Now and Then» с вокалом музыканта Джона Леннона. Об этом сообщает New York Post.

В ее разработке принимали участие все члены команды The Beatles. Композиция также станет первой, которую коллектив выпустит со времен «Real Love» 1996 года.

Песня «Now and Then» была написана Ленноном в 70-х годах. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала демо-версию Полу Маккартни. Тогда The Beatles попытались завершить запись, но не смогли из-за технических ограничений. Песню, записанную на кассете в довольно плохом качестве, удалось фактически заново создать при помощи искусственного интеллекта.

Музыкант Джордж Харрисон добавил к ней звучание электрической и акустической гитар, Ринго Старр записал ударные, а Пол Маккартни — бас и фортепиано. В «Now and Then» также включили вокальные партии Маккартни и Старра.

Перед выходом сингла состоится премьера 12-минутного документального фильма «Now and Then --The Last Beatles Song». Тогда же поклонникам рок-коллектива представят расширенные издания классических сборников группы.

Ранее сообщалось, что в Иране отказавшимся носить хиджаб актрисам запретили играть в кино.