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Стивен Спилберг может начать съемки ремейка «Буллитта» в следующем году

World of Reel: режиссер Спилберг планирует съемки «Буллитта» в следующем году

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Mario Anzuoni/Reuters

Режиссер Стивен Спилберг может начать съемки ремейка «Буллитта» с Брэдли Купером в главной роли в следующем году. Об этом сообщает портал World of Reel.

Издание подчеркивает, что картина планируется скорее как перезагрузка полицейского триллера 1968 года, нежели ремейк. В центре сюжета вновь окажется лейтенант Буллитт, которого в оригинальном фильме сыграл Стив Маккуин. При этом сама история будет другой. Детали сюжета не раскрываются. Сценарий к проекту напишет Джош Сингер («В центре внимания»).

Актер Купер выступит в предстоящей ленте также как продюсер, наравне со Спилбергом и Кристи Макоско Кригер.

Сейчас Спилберг работает над байопиком о композиторе Джоне Уильямсе, который написал музыку ко многим известным фильмам — «Звездные войны», в том числе «Имперский марш», «Гарри Поттер» и «Инопланетянин». Эта лента занимает большую часть времени постановщика, поэтому приступить к следующему проекту он может только в 2024 году.

Оригинальная лента «Буллитт» стала экранизацией романа Роберта Л. Пайка «Немой свидетель». Режиссером картины выступил Питер Йетс. Сюжет рассказывает о полицейском Фрэнке Буллите из Сан-Франциско, но особую известность фильм получил за зрелищные сцены автомобильных погонь.

В июле сообщалось, что Стивен Спилберг отправил восторженное письмо создателям сериала «Одни из нас».

Ранее стало известно, когда выйдет последняя часть триквела о медвежонке Паддингтоне.

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