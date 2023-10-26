Стал известен райдер рэпера Басты

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) прописал в райдере 60 сосисок определенной марки и фрукты. Об этом сообщает «СтарХит».

В требованиях исполнителя также есть обязательное наличие в номере груш, клюквы, голубики, авокадо, орехов, хлеба, нескольких видов молока, печеной тыквы и сосисок. При этом алкоголь в райдере музыканта не прописан. Остальные пункты музыканта — зарядки, салфетки и другие предметы первой необходимости.

Однако летать Вакуленко предпочитает бизнес-классом, а по приезде ожидает, что ему предоставят номер класса «люкс» и Mercedes Maybach S-класса.

В гримерке Баста просит оставить шашлык, гречку, овощи, минералку и шоколад. При этом само частное выступление Вакуленко стоит порядка 10 миллионов рублей.

В начале июля сообщалось, что в райдере певицы Люси Чеботиной нашли аквариум с гусеницами. Кроме того, Люся Чеботина требует перелета к концерту на частном самолете, перемещения на «майбахе» не позднее 2015 года выпуска и стопроцентной предоплаты выступления. Позднее исполнительница объяснила, что пункт с гусеницами добавлен для проверки организаторов.

Ранее сообщалось, что Наталью Штурм обокрали на отдыхе в Испании.