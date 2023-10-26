Юморист Пономаренко назвал причину своей госпитализации

Звезда юмористического шоу «Кривое зеркало» Валерий Пономаренко назвал причину своей недавней госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юмориста, он перенес запланированную операцию.

«Сделали операцию на сосудах, которая была запланирована. Нужно было удалить тромбические образования. Думали это позже сделать, но оказалось более срочно. Уже сделали», — сказал он.

В больнице актер, уточнил он, будет находиться .около пяти дней.

О госпитализации артиста сообщил Пермский городской дворец культуры имени Калинина, рассказавший, что запланированный на 27 октября концерт Пономаренко не состоится.

Валерий Пономаренко родился в 1967 году. Прославился благодаря участию с братом Александром в разнообразных юмористических проектах на телевидении, включая передачу «Кривое зеркало» и телешоу «Повтори!».

В начале октября Валерий Пономаренко заявил, что ему приходится нелегко жить без Александра, которого не стало в конце прошлого года.

«О брате вспоминаю каждый день. Постоянно задаю себе вопрос: «Почему так случилось?» Но пока не могу найти ответа», — заявил мужчина.

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