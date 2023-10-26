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«Потеряют всю недвижимость»: в Госдуме Пугачевой и Галкину предрекли бедность

Депутат Федоров заявил, что Галкин и Пугачева ничего не оставят детям

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предрек бедность шоумену Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) и его супруге певице Алле Пугачевой, покинувшим Россию. Его цитирует Life со ссылкой на Shot.

Депутат назвал артистов несчастными людьми и выразил уверенность, что они лишатся всей своей зарубежной недвижимости и останутся там никому не нужными.

«Они потеряют всю недвижимость, я вас уверяю. Будущему поколению, своим детям они ничего не оставят», — сказал он.

Аналогично, по мнению Федорова, сложится и судьба людей, которые также покинули Россию и критикуют ее.

«Если человек патриот, он защищен Отечеством. Если он не патриот, то он изгой. Может, кто-то поздно это понял, но понял», — сказал он.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что уехавшие после начала спецоперации России на Украине Пугачева и Галкин стали обладателями пентхауса на одной из главных улиц кипрского Лимассола стоимостью почти в миллиард рублей.

Ранее отказавшимся от хиджаба иранским актрисам запретили сниматься в кино.

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