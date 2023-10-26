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«Нет смысла в работе и радости»: жена Макаревича* об обстановке в Израиле

Жена музыканта Макаревича рассказала, что жизнь в Израиле замерла из-за войны

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andrey_makarevich_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Супруга российского музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Эйнат у себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала об обстановке в Израиле после того, как 7 октября началась война страны с группировкой ХАМАС.

«Здесь вся жизнь замерла две недели назад и с тех пор тянется непонятной резинкой, отмеряемой разве что бумами прилетающих ракет. Нет смысла в работе, нет смысла в радости, нет смысла ни в чем, пока в Газе более 200 заложников», — написала она.

При этом, добавила женщина, она видит, как продолжается и другая жизнь.

«Вот девушка в повязанном на русский манер платке фотографируется на фоне красивого посудного шкафа, вот другая девушка жалуется на привкус пробки в дорогом шампанском, вот еще одна предлагает прокачать деньги дыханием (могу ошибиться в технике), еще одна говорит тошнотворное «найди мир внутри себя», — рассуждает 39-летняя супруга музыканта.

Эйнат добавила, что накануне 7 октября сделала съемку в крематории в Непале и не может открыть ее, поскольку боится триггеров.

«Интересно наблюдать за течением совсем другой жизни, хотя и немного болезненно. С другой стороны, что должна мне девушка в русском платочке?!» — задается вопросом женщина.

После начала спецоперации России на Украине Макаревич переехал с женой жить в Израиль. Они растят маленького ребенка.

Накануне тур Макаревича по Центральной Азии оказался под угрозой из-за его позиции по арабо-израильскому конфликту.

Ранее звезда «Кухни» удивился новостям о своем возвращении в Россию.

*  признан в РФ иностранным агентом
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