Калашникова похвалила Бородину, заменившую Троянову в «Последнем герое»

Певица и модель Анна Калашникова похвалила в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!» телеведущую Ксению Бородину, которая заменила Яну Троянову в шоу «Последний герой».

Бородина стала ведущей десятого сезона программы. Калашникова призналась, что рада за звезду, и назвала ее достойной заменой. Певица заявила, что ей всегда нравилось, как Бородина вела «Дом-2». По словам артистки, у нее сложились хорошие взаимоотношения с телеведущей.

«В свободное время обязательно посмотрю «Последний герой». Желаю Ксюше удачи и успешных эфиров!» — заявила Калашникова.

Десятый сезон телепроекта появится в эфире с подзаголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками проекта станут матери, дети и отцы. В двух командах по семь человек сойдутся представители самых разных поколений. Премьера «Последнего героя» запланирована на 28 октября. Съемки уже начались в Таиланде.

В новом сезоне примут участие певица Анна Седокова и ее дочь Алина, актер Алексей Лукин со своим отцом Владиславом, а также рэпер Птаха с дочерью Николь.

Ранее Бородина призвала Собчак «вернуть свой бабкин стиль».