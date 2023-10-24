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В Москве госпитализировали годовалую дочь актера «Полицейского с Рублевки»

ИА Регнум: годовалая дочь актера Соколкова доставлена в больницу с ожогами

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Москве госпитализировали годовалую дочь артистов Алексея Соколкова и Мадины Дубаевой. Об этом сообщает ИА Регнум.

Девочка была доставлена на скорой помощи в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г. Н. Сперанского. По словам Соколкова и Дубаевой, дочь случайно опрокинула на себя чашку с кипятком во время ужина. Ребенку диагностировали термические ожоги лица, шеи, спины, груди 2-й степени, площадью 19%. На данный момент она находится в хирургической реанимации.

Соколков окончил Саратовский театральный институт в 2016 году. Он дебютировал в кино в 2018-м в сериале «Детективы». Артист снимался в таких проектах, как «Райцентр», «Семья», «и снова здравствуйте!», «Ева, рожай!», «Девушка с Макаровым», «Беспринципные», «#СеняФедя», «СашаТаня», «Воронины», «Полицейский с Рублевки».

Супруга Соколкова Мадина Дубаева является актрисой Московского цыганского театра «Ромэн». Она служит в театре с 2018 года. Артистка играет в спектаклях «Рождественский переполох», «Луна — сестра печали», «Здравствуй, Пушкин», «Цыганский рай».

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