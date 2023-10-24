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Дочь Вячеслава Гришечкина до сих пор не может похоронить актера

Прах актера Вячеслава Гришечкина больше месяца не могут захоронить на кладбище

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Рен-ТВ

Дочь актера Вячеслава Гришечкина Ольга рассказала, что до сих пор не похоронила прах отца. Ее слова цитирует kp.ru.

«Чтобы перенести прах в существующий колумбарий на Новодевичьем кладбище, необходимо получить разрешение. И вот совсем недавно мы согласовали данный процесс. В нашей стране это занимает какое-то время. Но могу точно сказать, что скоро это произойдет. Пусть никто не беспокоится», — объяснила наследница артиста.

О смерти Гришечкина стало известно 16 сентября. Актер умер на 62-м году жизни из-за проблем с сердцем. Гришечкин всего на пять лет пережил свою супругу Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году женщины не стало из-за онкологического заболевания.

Директор Гришечкина Максим Миллер заявлял, что артист тосковал по Анне.

«Возможно, иногда Вячеслав Германович действительно хандрил. Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за упокой, плакал. Иногда он говорил: «Я хотел бы уйти к ней», — вспомнил Миллер.

В фильмографии Гришечкина было 167 проектов, его наиболее известные роли — в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».

Ранее сообщалось, что актер Михаил Тощев умер в возрасте 60 лет.

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