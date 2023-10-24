Дочь Вячеслава Гришечкина до сих пор не может похоронить актера

Дочь актера Вячеслава Гришечкина Ольга рассказала, что до сих пор не похоронила прах отца. Ее слова цитирует kp.ru.

«Чтобы перенести прах в существующий колумбарий на Новодевичьем кладбище, необходимо получить разрешение. И вот совсем недавно мы согласовали данный процесс. В нашей стране это занимает какое-то время. Но могу точно сказать, что скоро это произойдет. Пусть никто не беспокоится», — объяснила наследница артиста.

О смерти Гришечкина стало известно 16 сентября. Актер умер на 62-м году жизни из-за проблем с сердцем. Гришечкин всего на пять лет пережил свою супругу Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году женщины не стало из-за онкологического заболевания.

Директор Гришечкина Максим Миллер заявлял, что артист тосковал по Анне.

«Возможно, иногда Вячеслав Германович действительно хандрил. Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за упокой, плакал. Иногда он говорил: «Я хотел бы уйти к ней», — вспомнил Миллер.

В фильмографии Гришечкина было 167 проектов, его наиболее известные роли — в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».

Ранее сообщалось, что актер Михаил Тощев умер в возрасте 60 лет.