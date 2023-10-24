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Друг Гены Букина вернется в перезапуске «Счастливы вместе»

Актер Кирилл Кондратов вернется к роли друга Гены Букина в перезапуске сериала

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Телеканал «ТНТ»

Актер Кирилл Кондратов, исполнивший в сериале «Счастливы вместе» роль друга Гены Букина Данила, вернется в предстоящем перезапуске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

В новом шоу герой Кондратова продолжит работать в обувном магазине вместе со своим давним товарищем.

«Мне позвонил один из авторов — Ванька Новиков. Я ему говорю: «Ты чего звонишь? 10 лет не звонил. Чего надо?» Он объяснил, что планируется новый сериал, и я даже не поверил. Но ничего, собрали вот выживших и снимаем», — вспомнил актер.

Кондратов добавил, что был одним из авторов сериала «Счастливы вместе», поэтому в перезапуске также помогает в написании сценария. Он пояснил, что стал сниматься в оригинальном ситкоме случайно: в конце съемочной смены на площадке не хватало актера, поэтому Виктор Логинов предложил сценаристу попробовать себя в кадре.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян. В сезоне ожидается 10 серий длительностью 24 минуты.

Ранее сообщалось, что фильмы «Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист «Золотого орла».

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