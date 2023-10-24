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Стартовали съемки 15-го сезона «Доктора Кто» со звездой «Полового воспитания»

В Великобритании начались съемки 15-го сезона шоу «Доктор Кто» с Шути Гатвой

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BBC

Компания Би-би-си анонсировала в соцсети X, что в Великобритании стартовали съемки 15-го сезона сериала «Доктор Кто».

Главную роль в шоу исполнит звезда подросткового шоу «Половое воспитание» Шути Гатва. Шоураннером вновь выступит Расселл Т. Дэвис.

Новость о старте съемок появилась еще до выхода 14-го сезона сериала, съемки которого завершились в декабре 2022 года. Они заняли более шести месяцев.

При этом у предстоящего сезона еще даже не анонсирована точная дата выхода. Известно только, что первыми выйдут три спецэпизода, а только после них публике представят 14-й сезон с новым Доктором.

Этот сезон станет дебютным для Гатвы в роли Доктора. Актриса Милли Гибсон («Улица коронации») станет в шоу новой спутницей главного героя. Артистки Джемма Редгрейв и Бонни Лэнгфорд вернутся к своим ролям в 14-м сезоне.

Известно, что в спецэпизодах создатели вернут артиста Дэвида Теннанта — он оказался десятым и самым запомнившимся зрителям актером в этой роли. Также вместе с ним появится его спутница Донну Ноубл, которую сыграла актриса Кэтрин Тейт.

Ранее сообщалось, что звезда «Такси» снялся в узбекской рекламе на китайской машине.

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