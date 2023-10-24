Появилось первое фото Игоря Николаева после госпитализации

Певец Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с застолья, на которой артист впервые предстал перед публикой после госпитализации.

На снимке исполнитель сидит, улыбаясь, в компании напротив праздничного стола. Он одет в серый свитшот с принтом: «The Beatles».

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Первое выступление Николаева после госпитализации запланировано на 25 октября. Завтра исполнитель появится на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории имени Чайковского, где пианистка Екатерина Мечетина сыграет фортепианный цикл Николаева «Пятнадцать мелодий». Как до этого заявлял Николаев, он лично прочтет стихотворные эпиграфы к каждой из 15 пьес.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус чуть не накачала губы ради роли.