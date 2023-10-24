В России началась вторая волна популярности славянского фэнтези

Продажи славянского фэнтэзи в России выросли более чем вдвое — на 121% — по сравнению с 2021 годом. Предыдущая волна популярность книг в этом жанре набрала силу в 2000-е годы, пишет издание «Известия».

При этом по сравнению с 2022 годом продажи выросли на 58%.

Поводом к росту продаж назван выход ряда фильмов в том же жанре — «Яга. Кошмар темного леса», «Баба Яга спасает мир» и «По щучьему велению». Лучше всего продаются книги автора романов, положенных в основу фильмов — Ульяны Черкасовой. Они выросли в 10 раз. При этом у другого популярного автора — Анастасии Андриановой — продажи книг выросли вдвое. Также наблюдается рост интереса к творениям Марии Семеновой, Марины Козинаки и Романа Папсуева.

Отмечается, что рост продаж последовал за увеличением тиража — в 2022 году было выпущено на 92% больше книг в жанре славянское фэнтези, чем в 2021-м, а в 2023 году — на 50% больше, чем в 2022-м.

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