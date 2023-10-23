Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Умер актер из сериалов «Интерны» и «След»

Актер Михаил Тощев умер в возрасте 60 лет

close
100%
АлексФильм

Актер Михаил Тощев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает kino-teatr.ru.

Тощева не стало 24 сентября, однако об этом стало известно только сейчас. Причина смерти неизвестна.

Михаил Тощев родился 17 декабря 1962 года в Орехово-Зуеве. Он окончил Московский институт культуры в 1989 году. Актер дебютировал в кино в 2005 году в картине «Александровский сад». Он служил в Орехово-Зуевском театре. В фильмографии артиста 53 работы. Артист также сочинял и исполнял песни.

Тощев снялся в таких проектах, как «Интерны», «След», «Старые кадры», «Перевал Дятлова», «Гадалка», «Обратная сторона любви», «Балабол», «Универ. Новая общага», «Майор Соколов. Игра без правил», «Дальнобойщики», «Доктор Тырса».

В октябре ушел из жизни клоун Сергей Гладков. Ему было 60 лет. Он играл Мужика в «Деревне дураков», мисс Бурпл и авиадиспетчера в «Крутом пике» в рамках тележурнала «Каламбур». Артист также занимался звуковым оформлением программы. Причина смерти и другие подробности неизвестны.

Ранее умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий