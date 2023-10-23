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Певец Сергей Арутюнов раскритиковал шоу «Голос» из-за молодых наставников

Певец Арутюнов заявил, что наставничество и молодость несопоставимы в «Голосе»

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Певец Сергей Арутюнов раскритиковал в беседе с passion.ru решение команды шоу «Голос» привлекать молодых артистов к наставничеству.

Арутюнов считает, что наставничество и молодость не очень сопоставимы. В пример он привел себя. По словам исполнителя, у него все еще впереди как в музыке, так и в жизни.

Арутюнов отметил, что ему уже удалось поработать со многими старшими и опытными музыкантами — Алексеем Беловым, Евгением Крылатовым, Павлом Есениным, Олегом Парастаевым, Львом Лещенко. Последний, по мнению певца, является идеальным кандидатом на роль наставника в «Голосе».

«Вот кстати Лев Валерьянович — это настоящий наставник для «Голоса» и вообще для работы, для жизни. Лев Лещенко, который был в жюри «Голоса», с которым я работал, с которым мы записали гимн Динамо, имеет жизненный опыт, и его хватит на несколько поколений, на 1000 артистов!» — заключил исполнитель.

Сергей Арутюнов участвовал в седьмом сезоне шоу «Голос». В качестве наставника певец выбрал рэпера Василия Вакуленко (Басту).

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