Звезда «Игры престолов» снимется в российско-тайской драме

Онлайн-кинотеатр KION и кинокомпания 1-2-3 Production начали съемки приключенческой экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой, звездой «Игры престолов» Юрием Колокольниковым и Екатериной Вилковой в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Kion.

«Амура» расскажет о приключениях в Японии русской девушки, бойца ММА Ани, которая будет спасать сестру-близнеца из сексуального рабства, куда ее продали якудза. Михайлова сыграет обеих сестер.

Сериал в жанре супергероики с визуальными элементами аниме снимают режиссеры Андрей Джунковский («Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди») и Илья Овсенев, также работающий над «Амурой» как оператор-постановщик.

По сюжету сестры-близнецы Аня и Надя Вдовины выросли в детском доме, и Аня всегда оберегала сестру от опасностей. Повзрослев, Анна стала профессиональным бойцом ММА, а Надя сбежала от опеки сестры в Японию, откуда через несколько лет прислала сообщение с просьбой о помощи.

«Этот проект — абсолютная авантюра и очень интересный вызов для меня. Я никогда такого не делала, есть ощущение, что это реальный бой с самим собой. Моя героиня Аня — человек дела, отвечает за свои слова, видит цель — не видит препятствий», — говорит Михайлова.

«Амура» производится при поддержке Института Развития Интернета (ИРИ).

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