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Андрей Князев раскритиковал подражателей «Короля и Шута»

Музыкант Князев заявил, что не понимает подражателей группы «Король и Шут»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Лидер рок-группы «КняZz» Андрей Князев заявил «Газете.Ru», что не понимает артистов, которые копируют стиль и манеру выступления «Короля и Шута».

«Этот путь мне непонятен. Я был фанатом создания чего-то своего, чтобы поразить общественность, но главное — жить в своем мире. И не понимал, какой смысл выходить на сцену, если нет этого рвения», — сказал Князев.

При этом музыкант отметил, что не видит ничего плохого в том, что люди вдохновились творчеством «Короля и Шута» и выстраивают свой путь в схожем направлении.

«Мы создали культуру, и она, соответственно, теперь стала достоянием общественности. Но тем не менее с позиции творчества и раскрытия в нем себя я таких исполнителей не понимаю», — добавил артист.

Андрей Князев — один из основателей и вокалистов панк-рок-группы «Король и Шут» (вместе с Михаилом Горшеневым). Он является автором большинства текстов коллектива. В 2011 году Князев основал рок-группу «КняZz».

12 октября 2023 года в прокат вышел анимационный альманах «Смешарики снимают кино» — сборник из четырех короткометражек, «созданных» героями мультфильма. Саундтреком финальной ленты в жанре фэнтези стала песня «Таверна» в исполнении Князева.

Подробнее о записи композиции музыкант рассказал в интервью «Газете.Ru».

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