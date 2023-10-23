После успеха в Москве выставку о панках и «Короле и шуте» привезут в Петербург

В Санкт-Петербурге 3 ноября откроется выставка о мировом и российском панке «Панк-культура. Король и Шут». Экспозиция расположится в пространстве «Севкабель Порт», рассказали «Газете.Ru» организаторы.

Выставку, которую представляют бюро Planet9, Плюс Студия и Яндекс Афиша, в Москве весной 2023 года посетило 110 тысяч человек.

После успеха в столице экспозицию привезут в Петербург, дополнив ее историей субкультуры в этом городе. Выставку дополнят ранее не выставлявшиеся личные вещи Михаила Горшенева и материалы о клубе Tamtam, где со своими первыми концертами выступала группа, а также работы отечественных концептуалистов и постмодернистов: Олега Котельникова, Егора Летова, Игоря Межерицкого, Дмитрия Алексеева, Григория Ющенко, Сергея «Пахома» Пахомова и других.

Экспонаты выставки разместятся в виде двух образных таймлайнов: один расскажет об истории панк-жанра от основания группы Sex Pistols до современного русского панка, а другой — о группе «Король и Шут».

​​Создателями и продюсерами выставки стали основатель и генеральный директор бюро Planet9 Агния Стерлигова и управляющий партнер Planet9 Александр Кармаев, известные выставками «Виктор Цой. Путь героя», «Балабанов. Выставка-путешествие» и «Первая позиция. Русский балет».

Кураторы проекта — музыкальный критик и радиоведущий Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская. В сборе материалов для выставки принимали участие мама Михаила Горшенева Татьяна Горшенева, вдова Егора Летова Наталья Чумакова, вдова Андрея Свина Ольга Король-Бородюк.

«Принимая решение показать выставку в Петербурге, мы основывались на двух факторах: высокий интерес к теме панк-культуры и истории группы «Король и Шут», который мы увидели в Москве, и желание сделать, по сути, пересборку выставки, с акцентом на Ленинград и Петербург в истории отечественного панка и группы «Король и Шут» соответственно. Мы хотим сделать выставку в Петербурге такой, чтобы она была интересна тем нашим зрителям, которые ее уже видели в Москве, то есть она должна отличаться от первого сезона», — поделился Кармаев.

По мнению Князева, повышенное внимание к группе в последнее время важно для очень большого числа людей.

«Мы хотели выйти на мощный всероссийский уровень и в итоге вышли, причем без продюсерской помощи, без коммерческого плана, а только на собственной инициативе и будучи услышанными народом. И я очень рад, что выставка открывается в Санкт-Петербурге», — сказал музыкант.

В интервью «Газете.Ru» Андрей Князев рассказал о любимых мультфильмах, увлечении 3D-графикой, текущем состоянии русского рока и новом витке популярности группы «Король и Шут».