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Страницы Лепса и Газманова взломали на Spotify

Baza: аккаунты Лепса и Газманова взломали на сервисе Spotify

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Spotify

Аккаунты российских исполнителей Григория Лепса и Олега Газманова взломали на музыкальном сервисе Spotify. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вместо фотографий самих музыкантов в их профилях появились селфи львовского рэпера Clonnex (настоящее имя Северин Наконечный) с проукраинским лозунгом и скриншоты из популярной компьютерной игры.

Пока исполнители не комментировали взлом своих страниц на стриминге. Песни Лепса и Газманова остались в доступе.

Clonnex ранее сотрудничал с многими российскими хип-хоп-исполнителями, среди которых OG Buda, GONE. Fludd, Yung Trappa, Hofmannita и др.

Накануне модель, блогерша и экс-супруга рэпера Гуфа Юлия Королева пожаловалась на хакеров.

Королева заявила, что ее аккаунт в социальных сетях «безжалостно» пытаются взломать и удалить. Она отметила, что старается не терять оптимизма. По мнению блогерши, трудности делают ее сильнее.

Ранее вдова Шатунова объяснила, почему не вышла на сцену на концерте его памяти.

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