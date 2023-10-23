Страницы Лепса и Газманова взломали на Spotify

Аккаунты российских исполнителей Григория Лепса и Олега Газманова взломали на музыкальном сервисе Spotify. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вместо фотографий самих музыкантов в их профилях появились селфи львовского рэпера Clonnex (настоящее имя Северин Наконечный) с проукраинским лозунгом и скриншоты из популярной компьютерной игры.

Пока исполнители не комментировали взлом своих страниц на стриминге. Песни Лепса и Газманова остались в доступе.

Clonnex ранее сотрудничал с многими российскими хип-хоп-исполнителями, среди которых OG Buda, GONE. Fludd, Yung Trappa, Hofmannita и др.

Накануне модель, блогерша и экс-супруга рэпера Гуфа Юлия Королева пожаловалась на хакеров.

Королева заявила, что ее аккаунт в социальных сетях «безжалостно» пытаются взломать и удалить. Она отметила, что старается не терять оптимизма. По мнению блогерши, трудности делают ее сильнее.

Ранее вдова Шатунова объяснила, почему не вышла на сцену на концерте его памяти.