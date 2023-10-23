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Вдову Шатунова на концерте памяти артиста сопровождал немецкий манекенщик

Актер Джулиан Шалк сопровождал вдову Шатунова на концерте памяти певца

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Стало известно, кто сопровождал вдову артиста Юрия Шатунова Светлану на концерте памяти певца «Здесь был Юра» 17 октября. Об этом сообщает «Русская теленеделя».

Утверждается, что в ложе с директором артиста Аркадием Кудряшовым, певицей Ольгой Серябкиной и адвокатом семьи Сергеем Васильевым находился немецкий актер и манекенщик Джулиан Шалк.

После концерта он вместе со Светланой благодарил поклонников за поддержку и присутствовал вместе с семьей за сценой.

Шалк снимался в клипе Юрия Шатунова «А лето цвета неба» — он играл Джеймса Бонда, а Шатунов — его главного врага.

После концерта продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на шоу «Малахов» признался, что боится за жизни артистов, которых проклял из-за участия в трибьюте Шатунова.

«Я только боюсь за этот концерт, что проклял их, теперь боюсь за них. Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали», — высказался Разин.

Ранее вдова Шатунова объяснила, почему не вышла на сцену на концерте его памяти.

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