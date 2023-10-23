Вдову Шатунова на концерте памяти артиста сопровождал немецкий манекенщик

Стало известно, кто сопровождал вдову артиста Юрия Шатунова Светлану на концерте памяти певца «Здесь был Юра» 17 октября. Об этом сообщает «Русская теленеделя».

Утверждается, что в ложе с директором артиста Аркадием Кудряшовым, певицей Ольгой Серябкиной и адвокатом семьи Сергеем Васильевым находился немецкий актер и манекенщик Джулиан Шалк.

После концерта он вместе со Светланой благодарил поклонников за поддержку и присутствовал вместе с семьей за сценой.

Шалк снимался в клипе Юрия Шатунова «А лето цвета неба» — он играл Джеймса Бонда, а Шатунов — его главного врага.

После концерта продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на шоу «Малахов» признался, что боится за жизни артистов, которых проклял из-за участия в трибьюте Шатунова.

«Я только боюсь за этот концерт, что проклял их, теперь боюсь за них. Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали», — высказался Разин.

Ранее вдова Шатунова объяснила, почему не вышла на сцену на концерте его памяти.