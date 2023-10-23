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Правительство РФ выделит еще миллионы рублей на реконструкцию детских театров

Правительство РФ выделит 836,5 млн рублей на ремонт детских театров в регионах

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votk33.ru

Более 800 млн рублей будет выделено на реконструкцию и капитальный ремонт детских театров в регионах. Информацию об этом пресс-служба кабмина РФ опубликовала в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, несколько регионов получат дополнительное финансирование для завершения реконструкции и капитального ремонта театров для юного зрителя и театров кукол. Общая сумма составит 836,5 млн рублей, которые будут выделены в текущем и будущем годах.

Проект предусматривает обновление детских театров, увеличение числа посетителей и повышение туристической привлекательности регионов.

Кроме того, ранее заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Олег Кононенко предложил художественному руководителю Московского художественного театра имени А.П. Чехова Константину Хабенскому организовать спектакль на Международной космической станции (МКС) в честь юбилея театра. Кононенко попросил Хабенского предложить идею для спектакля в невесомости, на что артист пошутил, что театр уже разрабатывает сценарий для космонавтов.

Ранее Александра Домогарова освободили от главной роли в спектакле театра Моссовета.

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