«Никогда не получал по лицу»: на пианиста Стельмаха напали в Новосибирске

Пианист Денис Стельмах рассказал о том, как на него напали в Новосибирске перед концертом. Музыканта цитирует издание «Подъем».

По словам Стельмаха, ночью на улице у него попросили закурить, когда он возвращался в гостиницу из бара. Сигареты не нашлось, обидчик ударил артиста в лицо и удалился с подругой. Сейчас, утверждает Стельмах, его самочувствие хорошее, однако опухла щека.

«Я просто никогда не получал по лицу за двадцать восемь лет, поэтому для меня этот опыт был даже интересен. На выступление не повлияло, даже наоборот: поначалу болела челюсть, когда разговаривал, а к концу концерта я и вовсе забыл о боли. Сейчас и вовсе болит только когда тыкну пальцем», — признался он.

Музыкант отметил, что слушатели из Новосибирска активно поддерживают его.

«Они посылали целые полотна текста о том, как их собственный город в какой-то степени разочаровал и как им жаль за подобный инцидент. На самом деле Новосибирск у меня теперь относится с забавными ситуациями: весной я из-за различных стечений обстоятельств проспал свой концерт впервые в жизни, а вот теперь получил впервые в жизни по лицу также в Новосибирске», — поделился Стельмах.

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