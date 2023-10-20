«Взрослое высказывание»: звезда «Реальных пацанов» о финале сериала

Исполнитель главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николай Наумов рассказал о финале сериала. Его слова приводит 59.ru.

Прощальный десятый сезон сериала выходит 23 октября. По словам Наумова, он будет более серьезным, чем другие.

«На самом деле, мы столько раз заканчивали съемки — к десятилетию, например, но потом опять продолжали. Но сейчас мы приняли для себя это решение, до этого, конечно, обсуждали, совещались, доказывали, спорили... Сейчас мы делаем взрослое высказывание и ставим точку», — сказал он.

По сюжету бабушка оставляет Коляну свою деревню, и ему приходится осознать себя хозяином земли и взять на себя ответственность за жителей деревни Наумовка и ее благоустройство.

«И вот он ходит по полям — такой латифундист — «тут у меня земля, тут у меня амбары, тут люди», и через час он сидит и понимает, что все разрушено, ничего нет, никому ничего не надо. Хозяина нет, а ведь теперь он — хозяин! И как с этим богатством и золотом жить, неизвестно», — рассказывает актер.

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