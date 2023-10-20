«Страстно, как уличная драка»: Бритни Спирс о романе с Колином Фарреллом

В своих мемуарах «Женщина во мне» 41-летняя американская певица Бритни Спирс рассказала о том, каким страстным был ее роман с актером Колином Фарреллом. Звезду цитирует Time.

По словам Спирс, с Фарреллом она познакомилась, пытаясь оправиться после расставания с певцом Джастином Тимберлейком. Спирс посетила съемочную площадку фильма, в котором снимался Фаррелл.

«У нас была двухнедельная заварушка. Это именно то слово, мы обожали друг друга и так страстно кувыркались, как будто во время уличной драки», — призналась она.

Вместе Спирс и Фаррелл посетили премьеру фильма 2003 года «Рекрут», в котором сыграл артист. По словам Бритни, тогда она еще не пережила расставание с Тимберлейком.

«Я пыталась убедить себя, что наша связь ничего не значит, мы просто веселимся, что я уязвима, ведь я еще не забыла Джастина», — сказала она.

Спирс и Тимберлейк встречались в течение трех лет после того, как впервые встретились в 1999 году после ее тура с бойз-бэндом. Их отношения закончились в 2002 году.

Кроме того, в книге Спирс рассказала, что ее интервью с Дайаной Сойер после расставания с Тимберлейком стало для нее «переломным моментом».

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