В четырех городах России пройдет театральный фестиваль «Новые люди»

Театральный фестиваль «Новые люди» пройдет в Калуге, Обнинске, Наро-Фоминске и Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители мероприятия.

Фестиваль состоится с 20 октября по 1 ноября. Концепция мероприятия заключается в показе спектаклей необычных форматов, а также в проведении других оригинальных проектов: мастер-классов, экскурсий, встреч со зрителями.

На пятом театральном фестивале «Новые люди» приедут артисты из шести регионов России. Часть событий они проведут в необычных локациях. К примеру, на берегу реки, в баре и библиотеке.

Фестиваль откроется 20 октября в Калуге показом уличной цирковой постановки «Отель» от московской команды «Crazy hotel company». А в калужском баре The Rocket Bar и московском Standup cafe будет показан иммерсивный моноспектакль Казанского театра юного зрителя «Счастливая Шарлотта».

Организаторы фестиваля также представят спектакли для детей и подростков. В Обнинске покажут представление «Музыку из всего» и мюзикл «Братец Кролик vs Братец Лис». В Наро-Фоминске пройдет интерактивный спектакль «Семейная пекарня».

«Мы продолжим удивлять публику необычными форматами и знакомить с самыми разными театральными жанрами от рэп-мюзикла до мистического хоррора. Отдельное внимание мы уделили любителям пластического театра и современной драматургии. Одним словом, зрители любого возраста с разными театральными вкусами смогут найти в программе фестиваля интересные для себя события», — заявил программный директор фестиваля Евгений Худяков.

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