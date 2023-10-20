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Звезда «The Tелок» отправилась в таежное племя в новой драме «Чужая»

Звезда «Вампиров средней полосы» Артем Ткаченко снялся в драме «Чужая»

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Premier

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел новый драматический фильм «Чужая» с Анной Слю и Артемом Ткаченко. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету успешная девушка из Москвы Дина (Слю) попадает в страшную авиакатастрофу в тайге и чудом остается в живых. Девушку находят представители местного племени и забирают в свою общину. Дине придется приспосабливаться к порядкам племени, которые мало чем отличаются от первобытных, прежде чем она сможет вернуться домой.

Фильм основан на киноповести Инги Оболдиной «Мот Нэ». Часть съемок проходила в национальном парке Ленские Столбы в Якутии, а представители племени разговаривают на вымышленном языке, который специально для проекта разработал лингвист Антон Киров.

Режиссером «Чужой» выступил Алексей Луканев («Моя жизнь», «Кулагины»). В каст вошли Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Ньургун Бэчигэн («Тыгын Дархан»), Зоя Багынанова («Нет Бога, кроме меня»), Евгений Коряковский («Немцы»), Георгий Бессонов («Перевал Дятлова») и другие.

Ранее сообщалось, что сборы якутского кино превысили исторический максимум.

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