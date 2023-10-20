Комедия «Праздники» о семье Прыжовых получит продолжение в виде сериала

Фильм «Праздники» о майском отдыхе семьи Прыжовых выйдет 26 октября в онлайн-кинотеатрах PREMIER, Иви и KION. Об этом «Газете.Ru» cообщили в пресс-службе PREMIER.

Сюжет рассказывает о Прыжовых, между которыми с виду царит идиллия: заботливая жена Наталья, любящий муж Виктор и две прекрасные дочери — старшая Лена и младшая Юля. Родители приглашают возлюбленных своих детей на дачу во время майских праздников, чтобы поближе познакомиться с ними. Отдых оказывается нелегким для всех присутствующих.

«В «Праздниках» герои показаны юмористически, но будут узнаваемы, как и ситуации, которые случаются в каждой семье. Наши зрители смогут увидеть нестандартные способы решения многих жизненных перипетий и посмеяться над житейскими проблемами», — заявил сценарист проекта Денис Шенин.

В фильме снялись Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Инга Оболдина, Денис Парамонов. А закадровым голосом говорит Сергей Бурунов.

После премьеры «Праздников» PREMIER покажет 16-серийное продолжение фильма. Его дата выхода пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что театр «Современник» покажет спектакль о своих основателях.