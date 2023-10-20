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Создатель «Айты» о запрете своего фильма: «Это скорее ошибка»

Режиссер Бурнашев заявил о надежде на возвращение запрещенной «Айты» на экраны

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Пресс-служба фильма «Айта»

Якутский режиссер Степан Бурнашев понадеялся в беседе с «Ведомостями», что ситуация с запретом его фильма «Айта» вскоре прояснится.

«То, что запретили, это скорее ошибка, которая со временем прояснится и фильм вернется. По крайней мере, я в это верю», — заявил Бурнашев.

Кинематографист подчеркнул, что фильм рассказывает про недальновидность сепарации, а не про то, что «ему приписывают».

«И зритель это понимает. Я верю в то, что человек способен анализировать и думать. Запрет «Айты» не повлиял на мои планы — я и дальше планирую снимать кино в России», — подчеркнул постановщик.

В конце сентября Бурнашев опроверг, что в основу сценария фильма якобы легла история киргизского мигранта, который в 2018 году похитил и изнасиловал женщину.

Самый кассовый в истории якутский фильм «Айта» пропал из библиотек российских онлайн-кинотеатров после требования Роскомнадзора, выявившего в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Позднее за фильм вступились глава региона и представители якутского парламента.

Ранее сообщалось, что на создателя «Масяни» завели уголовное дело за призывы сдаться Украине.

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