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Пропала информация о концерте Дианы Арбениной в Новосибирске

«МК»: из афиш убрали информацию о предстоящем концерте Арбениной в Новосибирске

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сайты «Яндекс.Афиша» и «Кассы.ру» убрали информацию о предстоящем концерте лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной, на который жаловались местные жители. Об этом сообщает mk.ru.

Выступление в Новосибирске должно пройти 22 октября. Однако афиши мероприятия теперь нет на сайтах — даже в списке ожидаемых.

В «Кассах.ру» пояснили, что агрегатор решил снять объявление из-за того, что билеты на концерт Арбениной распроданы.

17 октября Диана Арбенина назвала «диванным пинг-понгом» слухи о причине отмены ее концертов. Певица опубликовала пост на фоне возможной отмены ее концерта в Новосибирске, который должен пройти 22 октября. Все билеты уже проданы, но недавно местные жители написали обращение с просьбой отменить мероприятие. Причиной стали давние высказывания Арбениной о СВО и ее песня «Не молчи».

Позднее стало известно, что концерт «Ночных снайперов» отменили в Саратове.

До этого власти Республики Марий Эл отменили выступление Арбениной, запланированное на 18 октября. Исполнительница назвала это решение диверсией.

Ранее звезда «Евровидения» отказался помахать флагом Украины на концерте в Эстонии.

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