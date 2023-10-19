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12-летний пианист Елисей Мысин о победе на конкурсе в США: «Я не ожидал»

Пианист Елисей Мысин заявил, что потрясен победой на конкурсе в США

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Кирилл Каллиников

Пианист Елисей Мысин отреагировал на победу в международном конкурсе пианистов в США. Его слова цитирует ТАСС.

«Я не ожидал. Это было для меня небольшое потрясение, потому что я соревновался с людьми старше меня», — поделился музыкант.

12-летний Мысин был отмечен призом на Первом Международном конкурсе пианистов имени Фредерика Шопена. Мероприятие состоялось в Нэшвилле.

По словам юного музыканта, в его возрастной группе нужно было около 20 минут играть произведение Шопена. Из-за этого он «не видел смысла» лететь в США, чтобы выступать такое короткое время.

«Лететь в Америку ради 20 минут не было никакого смысла. Да и организаторы конкурса нас приглашали в старшую группу», — рассказал Мысин.

Пианист не только получил главный приз мероприятия, но и получил приз зрительских симпатий. Он соревновался с музыкантами в возрастной категории от 16 до 22 лет. Несмотря на возрастные ограничения, участнику разрешили выступать с более взрослыми конкурсантами. Соревнование проходило 14 и 15 октября, в финал попали 26 участников, Мысин среди них был единственным, кто представлял Россию.

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