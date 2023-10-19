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Эвелина Бледанс — об умершем Сергее Гладкове: хороший, талантливый

Эвелина Бледанс назвала скончавшегося актера Гладкова «талантливым парнем»

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Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в беседе с «Газетой.Ru» выразила соболезнования в связи со смертью комика Сергея Гладкова. Бледанс и Гладков снимались вместе в программе «Маски-шоу». По словам телеведущей, Гладков был веселым и талантливым.

«Да, очень жаль. Очень веселый, хороший, талантливый парень. Пускай эту потерю перенесут, может быть, не так сильно, хотя конечно потери перенести всегда очень тяжело. Соболезную родственникам», — сказала она.

19 октября стало известно, что украинский актер тележурнала «Каламбур» и клоун Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет. Широкую известность он получил как исполнитель роли Мужика в рубрике «Деревня дураков». Он также играл авиадиспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и рядового Дранкеля в «Железном капуте». Причина смерти артиста не раскрывается.

Гладков также выступал в роли сценариста «Деревни дураков» и других рубрик «Каламбура», участвовал в программе «Маски-шоу», был продюсером и звукорежиссером в других передачах. Сам себя артист называл «клоуном по жизни».

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